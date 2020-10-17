Врач-гастроэнтеролог рассказала, как выбрать полезный хлеб

https://static.news.ru/photo/df469238-1085-11eb-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как правильно выбирать полезный хлеб. Она советует внимательно читать этикетку и отдавать предпочтение цельнозерновым изделиям. Именно в таком хлебе больше всего витаминов и микроэлементов.

Если мы едим белый батон — мы ничего не получаем кроме пустых углеводов, потому что сахар. А если мы едим цельнозерновой, ржаной, бородинский, любой другой — есть вероятность получения витаминов группы В и клетчатки за счёт того, что хлеб более грубый, — приводит её слова радиостанция «Говорит Москва».

Дианова также обратила внимание на то, что в ржаном хлебе, несмотря на название, всегда будет пшеничная мука. Её добавление предусматривает технология производства.

Ранее специалисты по питанию и фитнесу рассказали, какие ошибки совершают люди, которые начинают вести здоровый образ жизни. Они отметили, что люди, которые увлекаются ЗОЖ, забывают о полноценном отдыхе и сне, а также о питании, писал NEWS.ru.