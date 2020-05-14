Доктор Мясников пожаловался на «дебилов»

https://static.news.ru/photo/edded246-960b-11ea-b0f2-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников пожаловался на большое количество «дебилов», которые критикуют его заявления.

Телеведущий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» привёл в пример комментарий под публикацией в соцсети, где один комментатор упрекнул доктора в том, что он надел защитный костюм во время посещения больных COVID-19, хотя ранее он критиковал эту одежду.

Вы меня на «слабо» не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал. Меня на понт брать не надо, — заявил Мясников.

По его словам, он надел костюм, потому что заботится о безопасности подчинённых. Они могут тоже отказаться от средств защиты, если увидят, что руководство больницы ими не пользуется. Медик напомнил, что маски помогают избежать передачи вируса от человека к человеку.

На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора считают, что человек, перенёсший COVID-19, может оставаться бессимптомным носителем вируса.