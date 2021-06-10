Вознесение Господне: как провести 10 священных дней

В этом году 10 июня православные христиане начинают празднование Вознесения Господня. Длится оно целых 10 дней до Троицы. В основе традиции лежит история о вознесении Иисуса Христа на небо на горе Елеон, или Масличной горе. После Воскресения Спаситель 40 дней ходил по земле, а потом отправился к Богу в присутствии своих учеников. Вознесение Господня каждый год выпадает на разные дни, но это всегда четверг. NEWS.ru спросил у православных священников, как праздновать Вознесение Господне, что нельзя делать в эти дни.

Великий праздник Вознесение Господне отмечается через 40 дней после Пасхи. Ровно столько прошло от момента воскрешения до встречи с Господом на небесах. В Новом Завете и книге Деяний святых апостолов сказано: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели его восходящим на небо"».

Согласно традиции, победив смерть, Господь вознёс в своём лице человеческую природу. Он открыл каждому человеку возможность для спасения души. По христианской вере считается, что Иисус Христос является и Богом, и человеком, и как Господь он присутствовал в небесном мире всегда, тогда как человек вошёл в мир именно в Вознесение.

Вознесение Из праздничного чина Школа Рублева 10–20-е годы XV в Public domain/wikipedia.org

В праздник Вознесения и последующие 10 дней обязательны посещение храма и молитва. Священнослужители проводят две литургии — раннюю и позднюю. Посетить церковь можно как утром до работы, так и вечером после. Трудиться в эти дни церковь не запрещает, однако рекомендует оставить время для молитвы.

Собраться за столом всей семьей, помолиться и вкусить пищу — такой сценарий проведения праздника рекомендует в беседе с NEWS.ru преподаватель догматического богословия в Калужской духовной семинарии, протоиерей Димитрий Моисеев. Поста в этот день нет, поэтому блюда могут быть любыми. Нельзя работать, если человек это делает вместо службы. Если он сходил на службу, помолился, то работать можно. Если вместо литургии, это действительно считается неправильным.

Даже если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома. Также не лишним будет «почитать что-нибудь полезное для души». Например, Библию святых отцов. Димитрий Моисеев преподаватель догматического богословия в Калужской духовной семинарии, протоиерей преподаватель догматического богословия в Калужской духовной семинарии, протоиерей

В праздник Вознесения Господня и последующие 10 дней нельзя работать, только вместо службы в храме. Если человек посетил церковь и продолжил трудовую деятельность, ничего предосудительного в этом нет. То же самое касается домашних, бытовых дел, сообщил NEWS.ru священник отец Андрей. Также в среду и пятницу следует отказаться от мясной пищи и употреблять рыбу.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Праздник Вознесения предшествует Троице, которую будут отмечать через 1,5 недели — 20 июня. За два дня до этого события священник рекомендует соблюдать пост. Под запрет попадает мясная пища, кондитерские изделия, сладости и алкоголь. Исповедаться и причаститься — ещё два ритуала, которые необходимо совершить.

На Руси считалось, что в день Вознесения весна окончательно переходит в лето. Праздник приходился на время созревания озимой ржи. Крестьяне верили, что обряды способны улучшить рост хлебов. Целыми семьями выходили в поля смотреть посевы, там же принимали пищу и водили хороводы.

Хозяйки пекли пироги с начинкой из лука, а также хлебные изделия — лесенки. Пищу освящали в церкви, потом угощали знакомых и родных. Вечером священного дня разжигали костры — символ расцвета природы.

На Вознесение ловили соловьёв. Если человеку это удавалось, то это считалось хорошей приметой. Весь год будет счастливым. Также люди считали, что по улицам под видом нищего Господь ходит. Поэтому никто не отказывал бродягам в милостыне. Все старались накормить и обогреть бездомных.