ВОЗ рассказала, сколько людей могут быть бессимптомными носителями COVID-19

https://static.news.ru/photo/58653cc4-aa73-11ea-a458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что до 41% жителей планеты могут быть бессимптомными носителями коронавируса.

Об этом она рассказала на онлайн-семинаре в Женеве. По её словам, диапазон количества таких людей варьируется от 6% до 41% жителей планеты.

Мы знаем, что некоторые бессимптомные и некоторые люди с симптомами могут передавать вирус. Так что нам надо знать, сколько населения не выработало симптомы, и какой процент из них передает вирус, — сказала сотрудница ВОЗ.

Она также добавила, что организация не обладает точными данными о числе подобных инфицированных, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о возможном обострении ситуации с коронавирусом в стране.