Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сказала, что не видит ничего хорошего в намерениях Министерства юстиции России разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак.
В исключительных случаях в России и сейчас можно вступать в брак с 16 лет, смысла ещё сильнее снижать этот порог нет,
Существующих сегодня регламентов более чем достаточно. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний, — объяснила Волынец.
Ранее NEWS.ru писал, что в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести поправки, корректирующие брачный возраст в стране.
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