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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сказала, что не видит ничего хорошего в намерениях Министерства юстиции России разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак.

В исключительных случаях в России и сейчас можно вступать в брак с 16 лет, смысла ещё сильнее снижать этот порог нет, заявила она телеканалу RT.

Существующих сегодня регламентов более чем достаточно. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний, — объяснила Волынец.

Ранее NEWS.ru писал, что в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести поправки, корректирующие брачный возраст в стране.