«Волшебник и алкоголик»: Биковича сравнили с великим актером России и СССР Профайлер Давыдов: больше всего Бикович напоминает великого Олега Янковского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович по типажу, внешности и ценностям больше всего напоминает великого советского и российского артиста Олега Янковского, рассказал NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Эксперт подчеркнул, что Бикович при глубоком погружении в роль также сможет перевоплощаться в любого персонажа, как это делал Янковский: от наглого функционера до волшебника или алкоголика.

Милошу свойственен сарказм, но с внутренними границами. Важны традиционные ценности и долг. Ему интересны драма или классика в современном изложении. По внешности, типажу больше всего Бикович напоминает великого Олега Янковского, чья фильмография содержит разных персонажей: от волшебника и алкоголика до наглого функционера. Сможет ли Бикович так же глубоко исследовать роли — вопрос времени и усилий, — подчеркнул Давыдов.

Бикович должен был сыграть в продолжении сериала HBO «Белый лотос» русского учителя йоги в Таиланде. Против его участия в картине ранее активно выступал МИД Украины. Актер назвал сложившуюся ситуацию «торжеством абсурда». По его словам, против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой HBO решила прекратить сотрудничество.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что решение HBO исключить Биковича из сериала после жалобы Киева является ущемлением прав человека и свободы личности. Он подчеркнул, что декларируемая на Западе демократия оказалась фальшивкой. По словам Пригожина, талантливого актера лишают карьеры из-за того, что это не устраивает украинцев.