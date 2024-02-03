«Нам подсунули фальшивку»: Пригожин разнес HBO за разрыв контракта Биковича Пригожин назвал нарушением прав человека решение HBO разорвать контракт Биковича

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин

Решение американского телеканала HBO разорвать контакт с сербским актером Милошем Биковичем на участие в съемках сериала «Белый лотос» после обращения МИД Украины является ущемлением прав человека и свободы личности, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что декларируемая на Западе демократия оказалась фальшивкой.

Ущемление прав и свободы личности налицо. Все, что нам говорили про западную демократию и свободу, оказалось прикрытием под этим лозунгом абсолютного отсутствия свободы выбора. Нам подсунули фальшивку. Милош Бикович — талантливый актер, его лишают карьеры из-за того, что это не устраивает украинских граждан. А Биковичу что-то предложили взамен этого? Что происходит? — добавил Пригожин.

Он задался вопросом, есть ли самим гражданам Украины место в зарубежных театрах и киноиндустрии. По его словам, есть интересные случаи, когда люди с паспортом Украины «не везде могут устроиться».

Бикович нигде не высказывался в отношении жителей Украины. Ни один россиянин не выступал с какими-то критическими наездами в отношении украинцев как граждан. Не мы были инициаторами всего этого. Даже наш президент говорит, что мы братья. Хотим — сделаем ставку на традиционные ценности, хотим — сделаем ставку на нетрадиционные ценности. Все решает зеленая валюта (доллар США. — NEWS.ru), — подытожил Пригожин.

Ранее МИД Украины выдвинул в адрес Биковича обвинения в поддержке геноцида и призвал канал HBO отказаться от его кандидатуры на роль в сериале «Белый лотос». После этого ряд известных британских и американских изданий также выступили с заявлениями о том, что артист поддерживает Россию и не критикует спецоперацию на Украине.

Сербский актер Милош Бикович в 2021 году получил российское гражданство. Он снимался в таких проектах, как «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «Магомаев», «Солнечный удар», «Духless 2», «Лед» и «Холоп».