https://static.news.ru/photo/5a4f4394-cd84-11e9-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Иван Соловьёв и Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на фоне сообщений о разводе депутата Госдумы Натальи Поклонской призвал не вмешиваться в её личную жизнь.

Политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живём в цивилизованном мире, — сказал Володин.

О разводе в семье депутата стало известно после сообщения супруга Поклонской. Экс-руководитель уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв рассказал о решении расторгнуть брак, передаёт РИА Новости .

Наталья Поклонская вышла замуж в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму в тайне от публики. На празднике присутствовали только родные друзья и коллеги. После того, как о бракосочетании депутата узнали журналисты, она отметила, что Соловьёв покорил её очаровательной улыбкой.

Ранее News.ru писал, что интернет-пользователи прокомментировали расставание депутата Поклонской и бывшего руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва.