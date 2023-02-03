Военный эксперт: ВС РФ применят мощнейшее советское оружие в ходе СВО Военный эксперт Литовкин: ВС РФ применят мощнейшее советское оружие в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артиллерийская установка «Пион»

В заявлении об ответе России на поставки танков Украине президент Владимир Путин мог иметь в виду, что российская армия применит в ходе СВО мощнейшее оружие времен СССР, которое ранее не было задействовано, рассказал «ПолитРоссии» полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, глава государства не обязательно подразумевал использование новейших разработок. Военный эксперт уточнил, что речь могла идти о советских ракетах, крупнотоннажных авиабомбах или крупнокалиберных артиллерийских снарядах.

Речь идет не о новом вооружении, которое только-только вышло из-под карандашей главных конструкторов. У нас очень много старого вооружения, которое еще не было задействовано на фронте или было, но в ограниченном режиме. Это различные ракеты, крупнотоннажные авиабомбы, крупнокалиберные артиллерийские снаряды, — предположил Литовкин.

Военный эксперт добавил, что уже сейчас к линии соприкосновения подтянули самоходные артиллерийские установки «Пион», произведенные еще в Советском Союзе. Помимо того, на вооружение российской армии поступают и другие 203-мм и 240-мм пушки-гаубицы, пояснил он. Поэтому ВС РФ могут применить еще много видов вооружения в ходе украинского конфликта, подытожил Литовкин.

Ранее президент Путин во время речи на концерте в Волгограде по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве заявил, что России есть чем ответить западу на поставки танков Киеву.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве. Он посоветовал нынешнему руководству Германии объяснить своим гражданам, зачем Берлин ранее помогал киевскому режиму готовиться к войне с Россией, а теперь втягивает в это противостояние немецкий народ.