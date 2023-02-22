Военный эксперт: Россия сможет напугать Запад испытаниями ядерного оружия Военный эксперт Суконкин: Россия сможет напугать Запад испытаниями ядерного оружия

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Россия сможет напугать Запад испытаниями ядерного оружия, заявил военный эксперт Алексей Суконкин, комментируя выступление президента страны Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что США имеют большую потребность в том, чтобы испытывать свой ядерный арсенал. Специалист пояснил, что российские физики-ядерщики научились проводить испытания не целого заряда, а его менее мощного эквивалента. В беседе с «ПолитЭкспертом» он рассказал, что западным специалистам такая технология пока недоступна.

Если отвечать на вопрос, сможет ли Россия напугать Запад испытанием ядерного оружия, если оно произойдет — сможет <...> У американцев в испытании атомных боеприпасов есть острая нужда. У России ее нет, потому что наши физики-ядерщики превзошли коллег из-за океана: научились проводить испытания не целого заряда, а определенного эквивалента, — объяснил Суконкин.

Военный эксперт добавил, что подобные испытания позволяют проверить эффективность ядерного оружия на должном уровне, но при этом не наносят серьезного урона окружающей среде. Также он отметил, что сроки эксплуатации американских ракет заканчиваются, а значит США нужно будет изготовить новые. Они в любом случае должны будут пройти «контрольное испытание».

Президент Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия проведет ядерные испытания только если США решатся на это первыми, напомнило издание.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин ранее заявил, что проведение испытаний российского ядерного оружия является маловероятным сценарием развития событий. Он отметил, что, несмотря на невысокую вероятность, оценивать ситуацию нужно в условиях сложившейся обстановки.