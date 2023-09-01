Военный эксперт перечислил ряд недостатков американского танка Abrams Военэксперт Дандыкин: Abrams тяжелый и у него плохая силовая установка

Фото: Karolis Kavolelis via www.imago-/Global Look Press

Танк Abrams

Танк Abrams, который в скором времени поступит на вооружение ВСУ, очень тяжелый, у него капризная силовая установка и слабая броня, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. Он добавил, что этот танк ничем не отличается от «хваленого» Leopard, и американцы сильно рискуют, потому что новые танки могут стать очередными трофеями российских военных.

Abrams имеют броню по периметру, она защищает от большинства противотанковых снарядов, но «не держит» противотанковых ракетных комплексов. Также «хромает» их силовая установка, благодаря чему их в прошлом уже уничтожали в Ираке. По весогабаритности это очень тяжелый танк, который тяжело вытащить с поля боя, если его подобьют, так что с Abrams будет много хлопот, — заявил он.

Дандыкин добавил, что США вряд ли передадут ВСУ модернизированные танки Abrams. Он также уверен, что машины будут не новые, а уже бывшие в эксплуатации. При этом, в лучшем случае отремонтировать его можно будет в Польше, где имеются эти танки на вооружении.

31 танк, которые собираются поставить, это один батальонный комплекс, поэтому существенного влияния в ходе СВО они не окажут, — резюмировал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на информированный источник в Пентагоне передало, что украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину.