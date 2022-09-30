«Военкоматы были не готовы»: юрист о ходе мобилизации Юрист Мохов: военкоматы были не готовы к мобилизации, но в будущем ситуация урегулируется

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Военкоматы оказались физически неготовыми к настолько интенсивной работе с призывниками, заявил в беседе с «Царьградом» юрист Георгий Мохов. Он отметил, что с момента начала частичной мобилизации прошла всего неделя и что в будущем все возникшие сложности должны урегулироваться.

Понятно, что на местах появляются какие-то ошибки, перегибы <...>. Я думаю, что постепенно вся путаница утрясётся. Подтверждение этому в том, что уже сняли одного из военкомов. Кроме того, уже начали возвращать ошибочно призванных людей. Так что машина постепенно входит в нормальный режим работы, — считает эксперт.

Комментируя то, что в разных регионах России по-разному относятся к практике согласования выездов за границу с военкоматами, Мохов отметил, что в стране существуют региональные особенности исполнения федеральных законов. Поэтому, по его словам, необходимо давать более четкие распоряжения, которые будут закрыты для трактования.

27 сентября в Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из-за множественных ошибок при проведении частичной мобилизации. Как сообщил губернатор Сергей Носов, исполняющим обязанности стал присланный из Восточного военного округа офицер.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что свыше сотни ошибочно мобилизованных жителей региона вернулись домой. По его словам, проводится проверка в отношении еще 36 человек.