Военэксперт рассказал, какую проблему ВСУ не могут решить уже год Военэксперт Матвийчук: ВСУ уже год не могут решить проблему нехватки командиров

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины минимум год не могут решить проблему нехватки квалифицированных командиров уровней взвода и роты. Он не исключил, что данными подразделениями назначают руководить сержантов, а старший офицерский состав укомплектован запасниками без опыта.

Военные училища Украины не успевают готовить офицеров. Предположу, что звенья командир взвода и командир роты практически полностью выбиты. Взводами и ротами командуют сержанты, старший офицерский состав на 50% укомплектован людьми из запаса без опыта командования подразделениями и соединениями. У ВСУ значительная проблема с офицерами, решить они ее не могут в течение года, — считает Матвийчук.

По его словам, заменить потери среди офицеров на специалистов из стран НАТО проблематично, так как это может означать прямое вмешательство Запада в конфликт с Россией.

Заменить их (украинских командиров. — NEWS.ru) на натовских специалистов очень проблематично, так как это означает прямое участие НАТО в конфликте против России. Скорее всего, есть поляки, руководящие этническими польскими подразделениями, — добавил Матвийчук.

Ранее он предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ с начала СВО потеряли свыше полумиллиона бойцов убитыми, а также свыше 700 тысяч ранеными. Матвийчук не исключил, что подготовленных на Западе резервов у Киева не осталось.