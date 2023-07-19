Военэксперт раскрыл пользу ж/д станции под Купянском для армии России Военэксперт Суконкин: захват ж/д станции Молчаново будет полезен для снабжения ВС РФ при наступлении

Фото: МО РФ

Взятие российскими военными под контроль железнодорожной станции Молчаново в Харьковской области полезно с точки зрения будущего наступления, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, существующие коммуникации облегчат снабжение войск.

Железнодорожная станция — это в любом случае очень удобная вещь с точки зрения последующего снабжения наступающей группировки. Если мы предполагаем начало какой-то стратегической наступательной операции Вооруженных сил России, то любое продвижение должно идти вдоль существующих коммуникаций, — отметил эксперт.

Он пояснил, что занятие ВС РФ Купянска даст контроль над трассой, идущей от Сватово на Харьков через Чугуев. Таким образом, будут созданы условия для наступления с юго-восточной стороны от Харькова.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил о захвате российскими военными станции Молчаново. Он отметил, что ВС РФ за сутки продвинулись более чем на один километр на Купянском направлении. Потери ВСУ при этом составили до 70 человек.