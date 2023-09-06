Военэксперт рассказал о ситуации в занятом ВСУ Работино Военэксперт Матвийчук: ВСУ могут покинуть Работино из-за высоких потерь

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что часть населенного пункта Работино находится в «серой зоне». Он не исключил, что ВСУ занимают западную часть Работино, а российские силы — южную. По его словам, стороны периодически переходят в наступление.

Там (в районе Работино. — NEWS.ru) работает 82-я ДШБ ВСУ. Предположу, что они занимают западную часть Работино, а мы — южную. Периодически стороны переходят в наступление, там серая полоса, и она меняется. После каждого пройденного километра Киев трубит на весь мир о занятии Работино, так как им нужно отчитаться за поставки западной техники. Это ничего не меняет в ходе боевых действий, — рассказал Матвийчук.

Собеседник предположил, что ВСУ покинут Работино через одни-двое суток из-за больших потерь, так как ВС России могут обстреливать ВСУ из артиллерии, ракетами, подключать самолеты и вертолеты.

Мы ВСУ затаскиваем, как бы вам сказать, в подготовленные огневые мешки и уничтожаем. Есть такое понятие, как траншея — ее глубина не более 100 метров, есть позиция — не более 1 км, а есть оборонительных рубеж тактической зоны — 20 км. Так вот, прорыв позиции ВСУ всегда выдают за рубеж, 20 км ни одна часть ВСУ еще не прошла, — подытожил Матвийчук.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. В эфире программы «Соловьев LIFE» он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Ранее военэксперт Алексей Суконкин предположил в беседе с NEWS.ru, что вероятный уход российских сил из Работино не ухудшит позиций ВС РФ на линии боевого соприкосновения и не даст ВСУ никаких преимуществ. Собеседник не исключил, что населенный пункт находится в серой зоне и за него идут бои.