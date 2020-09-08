Во время оглашения приговора Ефремову у здания суда задержали «магов»

https://static.news.ru/photo/fb1f89c6-f1cf-11ea-80c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала двоих мужчин у здания Пресненского районного суда Москвы, которые во время оглашения приговора актёру Михаилу Ефремову проводили некий ритуал.

Около полудня мужчины расстелили на улице чёрный кусок ткани, на который выложили фотографии адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, а также самого актёра. Рядом находились различные предметы, отсылающие к оккультным практикам: черепа, кресты, амулеты. Один из мужчин поджёг пучок травы, после чего обоих «магов» задержали. При этом один из мужчин кричал, что они «единственные, кого стоит бояться в этом мире».

Telegram-канал Mash сообщает, что один из задержанных — Никита Турчин, в прошлом участник телепроектов «Битва экстрасенсов» и «Дом-2». В посвящённом паранормальным явлениям шоу молодой человек называл себя «Ключник» и носил с собой связку ключей, якобы принадлежавших умершим людям.

8 сентября, как передавал NEWS.ru, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года и обязали выплатить компенсацию Виталию Захарову, сыну погибшего по вине актёра водителя. Адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что намерен обжаловать приговор.