Российских полицейских осудили по делу о смерти задержанного

10 сотрудников полиции получили от двух с половиной до 10 лет лишения свободы по делу о смерти задержанного. Кроме того, их лишили специальных званий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Северная Осетия — Алания.

Согласно материалам уголовного дела, осенью 2015 года в отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу был доставлен мужчина, который якобы подозревался в причинении тяжкого вреда здоровью. Сотрудники уголовного розыска применили к задержанному физическое насилие, требуя сознаться в совершении преступления.

В результате мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии в реанимацию республиканской клинической больницы, где он на следующее утро скончался.

Ленинский районный суд Владикавказа признал полицейских виновными в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, служебном подлоге, применении насилия и причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего по неосторожности. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили двоих сотрудников полиции, избивших 17-летнего задержанного. Одного из них приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы, второго — к полутора годам колонии.