Вместо омлета и каш готовлю эту запеканку: кабачки, сыр и хрустящая корочка

Вместо омлета и каш на завтрак готовлю эту запеканку! В ней прекрасно все — кабачки, сыр, хрустящая корочка и яичная смесь, которая придает блюду насыщенный сливочный вкус. А главное, делается быстро и из доступных ингредиентов.

Для приготовления натрите 2 молодых кабачка на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Смешайте кабачки с 4 яйцами, 100 г тертого сыра (лучше твердых сортов), 2 ст. л. муки, щепоткой соли и перца. Добавьте мелко нарезанную зелень (укроп, петрушка) для аромата. Выложите массу в смазанную маслом форму, сверху посыпьте еще 50 г сыра и запекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки.

Запеканка получается воздушной внутри с хрустящей сырной верхушкой — идеальный баланс текстур. Подавайте горячей со сметаной или свежими овощами — это блюдо порадует всю семью, особенно в сезон кабачков, когда хочется легкой, но питательной еды.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-картофельную лепешку из простых продуктов на скорую руку.