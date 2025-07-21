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21 июля 2025 в 16:18

Вместо капризных петуний сажаю мини-орхидеи! Секрет красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ангелония узколистная — изящная альтернатива капризным петуниям! Этот удивительный цветок часто называют «орхидеей для ленивых» — его изящные соцветия действительно напоминают миниатюрные орхидеи, но при этом растение совершенно неприхотливо. Ангелония образует аккуратные кустики высотой 30--60 см, усыпанные стройными свечками соцветий всех оттенков — от белоснежного до насыщенного фиолетового.

Главное достоинство ангелонии — феноменальная засухоустойчивость. В отличие от влаголюбивых петуний, она прекрасно переносит жару и забывчивость в поливе. Высаживайте ее на солнечных местах в рыхлую почву, и все, что потребуется, — это удалять увядшие соцветия для продления цветения. Подкормки нужны минимальные — достаточно 2--3 раза за сезон внести комплексное удобрение.

Цветет ангелония с июня до заморозков, не теряя декоративности даже в самую сильную жару. Ее тонкий медовый аромат привлекает бабочек, создавая в саду атмосферу тропического рая. На зиму можно пересадить кустик в горшок и забрать домой — в тепле она продолжит цвести!

Секрет успеха: прищипните верхушки молодых растений — это сделает куст более пышным. А если посадить ангелонию рядом с лавандой, получится потрясающая дуэтная композиция в сиренево-фиолетовых тонах!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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