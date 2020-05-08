Власти выделят из резервного фонда почти 7 млрд на дороги в Крыму

Правительство приняло проект распоряжения о выделении денег на строительство автомобильных дорог в Крыму. Власти выделят 6,85 млрд рублей на эти цели из резервного фонда кабмина.
Финансы будут направлены в Росавтодор,
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин анонсировал встречу с главой Российских железных дорог Олегом Белозёровым, которая состоится «в ближайшее время». Глава государства обсудит с топ-менеджером инвестиционную программу РЖД, оказавшуюся под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса и резкого сокращения объёма перевозок в РФ.
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