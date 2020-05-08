Власти выделят из резервного фонда почти 7 млрд на дороги в Крыму

https://static.news.ru/photo/8e54ff6c-912e-11ea-be3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство приняло проект распоряжения о выделении денег на строительство автомобильных дорог в Крыму. Власти выделят 6,85 млрд рублей на эти цели из резервного фонда кабмина.

Финансы будут направлены в Росавтодор, говорится на сайте правительства. Благодаря этому в 2020 году к нормативному состоянию приведут не меньше 116 км дорог на территории республики.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин анонсировал встречу с главой Российских железных дорог Олегом Белозёровым, которая состоится «в ближайшее время». Глава государства обсудит с топ-менеджером инвестиционную программу РЖД, оказавшуюся под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса и резкого сокращения объёма перевозок в РФ.