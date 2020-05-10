Власти Рязанской области продлили карантинные меры

https://static.news.ru/photo/195b2472-92ee-11ea-9631-fa163e074e61_660.jpg Фото: admrzn.ru

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в регионе продолжает расти число заражённых коронавирусом. Он принял решение о продлении ограничительных мер.

При этом с 12 мая прекратят работу КПП на въезде в город, а общественный транспорт вернётся к нормальному режиму, написал политик в социальной сети «ВКонтакте».

Количество заболевших, к сожалению, продолжает расти. Пик пандемии ещё не пройден. Противоэпидемические меры, которые сейчас действуют, вполне оправданны, поэтому режим повышенной готовности пока сохранится. А учитывая все возможные риски, режим самоизоляции также необходимо продолжить, — подчеркнул он.

С 12 мая в регионе откроются промышленные предприятия, стройки, автосалоны, химчистки и прачечные. Одновременно власти решили закрыть ярмарки до особого распоряжения.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик COVID-19 в регионах на конец мая. По его словам, по стране может прокатиться вторая волна заражений, если карантинные меры будут соблюдать менее 80% населения.