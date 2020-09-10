Власти рассказали о состоянии первых привитых от коронавируса москвичей

https://static.news.ru/photo/1b9e929c-f36e-11ea-a9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim via imago-images.de/Global Look Press

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как чувствуют себя первые получившие вакцину от коронавируса 13 жителей столицы.

Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек. Сегодня с утра их всех обзвонили, они чувствуют себя хорошо. Только у одного температура 37,2. У кого-то болит рука, у кого-то болит нога, но всё это в пределах нормы при любой вакцинации, — сказала чиновница в интервью телеканалу «Россия 24».

По её словам, вакцинация от COVID-19 может войти в календарь прививок в Москве.

Вакцинация москвичей началась 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцину от коронавируса медики вводят в два этапа с интервалом в 21 день. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

До этого правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава РФ объявили, что приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса. Приглашались 40 тысяч человек.

Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев, писал NEWS.ru.