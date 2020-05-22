Власти: причиной смерти многих москвичей будет коронавирус

https://static.news.ru/photo/4cb75ab0-9c59-11ea-87a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москве в условиях пандемии коронавируса не удастся избежать роста смертности. Об этом 22 мая заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова.

Смертность у нас выше и в апреле. Как это ни печально, она будет выше ещё и в мае, — рассказала она в интервью каналу «Россия 24».

Ракова напомнила, что, как правило, пик смертности на две-три недели отстаёт от пика госпитализации. При этом она добавила, что причиной смерти многих москвичей будет коронавирус. Кроме того, инфекция также выступает катализатором многих хронических заболеваний, которые приводят к летальному исходу.

Заместитель мэра подчеркнула, что Москве удалось избежать гуманитарной катастрофы и «скатиться в коллапс».

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти готовятся к запуску первого этапа смягчения ограничений, связанных с пандемией. Запреты начнут снимать с 25 мая.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.