Власти Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчёл

На лугах Московской области появились пьяные пчёлы. Это связано с тем, что в жару нектар в цветах начал бродить. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья в своём Telegram-канале.

В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчёл, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить, — говорится в сообщении.

Ранее группа учёных из университета Оклахомы выяснила, что, подобно людям, пчёлы после употребления алкоголя становятся агрессивными. Кроме того, пьяные пчёлы сталкиваются с неприятием со стороны сородичей: их не пускают обратно в улей пчёлы-стражники.

Если же опьянение сильное, то пчела не может вспомнить дорогу домой и даже летать. Иногда насекомые гибнут.

Как сообщил энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов, паразиты могут быть одной из главных причин сокращения численности пчёл в мире.