Власти Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчёл
Александр Чеков
Александр Чеков
17:34, 09 июля 2021
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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На лугах Московской области появились пьяные пчёлы. Это связано с тем, что в жару нектар в цветах начал бродить. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья в своём Telegram-канале.
В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчёл, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить, — говорится в сообщении.
Ранее группа учёных из университета Оклахомы выяснила, что, подобно людям, пчёлы после употребления алкоголя становятся агрессивными. Кроме того, пьяные пчёлы сталкиваются с неприятием со стороны сородичей: их не пускают обратно в улей пчёлы-стражники.
Если же опьянение сильное, то пчела не может вспомнить дорогу домой и даже летать. Иногда насекомые гибнут.
Как сообщил энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов, паразиты могут быть одной из главных причин сокращения численности пчёл в мире.
Учёный отметил, что пчёлы могут также исчезать из-за использования людьми пестицидов и разрушения естественной среды обитания.