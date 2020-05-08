Власти Пермского края разрешат прогулки и занятия спортом с 12 мая

https://static.news.ru/photo/dec86162-9135-11ea-b682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Пермского края смягчат режим самоизоляции, введённый в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. С 12 мая жителям разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Гулять граждане смогут по одному либо с совместно проживающими лицами. Для прогулок и занятия спортом потребуются средства индивидуальной защиты, также необходимо будет помнить о соблюдении социальной дистанции. Вопрос об открытии центральной набережной и эспланады в Перми, которые в настоящее время недоступны для посещения, будет обсуждаться отдельно.

В Пермском крае за время пандемии выявили 719 случаев COVID-19, 20 больных скончались, 309 — выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Пермского края после 11 мая также планируют возобновить работу парикмахерских и салонов красоты.