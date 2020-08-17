Власти опровергли сообщение о низкой зарплате учителей в столице

https://static.news.ru/photo/1ea72c0a-e0c3-11ea-919c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

В столичном департаменте образования и науки опровергли информацию о низких зарплатах учителей Москвы. По словам представителей ведомства, она составляет 116 тысяч рублей.

Сообщение о том, что заработная плата педагогов составляет 51,6 тысяч рублей, ранее опубликовала газета «Известия».

Информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете «Известия», не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в департаменте подчеркнули, что итоговая сумма состоит из стимулирующих выплат, оклада и разовых премий. Помимо этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение до 12,5 тысяч рублей.

Также учителя города, которые активно используют МЭШ дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей, — отметили чиновники.

Как писал NEWS.ru, ранее экономисты рассказали о сверхвысоких пенсиях министров и депутатов. По их словам, есть некоторые категории граждан со сверхвысокими пенсиями, которые получают процент от оклада.