Власти назвали возраст самых старых жителей Москвы

https://static.news.ru/photo/0988704a-66ce-11eb-8d6b-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Двум самым возрастным жителям столицы по 108 лет. Об этом NEWS.ru рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Самые старшие жители Москвы — две женщины. Обе они 1912 года рождения. Одна из них родилась 1 мая и живёт сейчас в районе Кунцево, вторая — 28 июня, живёт в Дорогомилово. Пенсионерки получают все положенные выплаты и льготы, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, который ведёт человек. Её можно продлить более чем на десять лет, если соблюсти некоторые условия. Бытует убеждение, что образ жизни бессмысленно менять после наступления какого-либо возрастного порога. По словам Ткачёвой, это не более чем заблуждение. Например, физическая активность помогает продлить жизнь даже в том случае, если человек начинает ей заниматься после 90 лет.