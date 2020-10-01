Власти Москвы рассказали о штрафах за нарушение указа об удалёнке

https://static.news.ru/photo/461de3d0-0497-11eb-a393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф для столичных организаций, которые проигнорируют указ мэра Москвы Сергея Собянина и не переведут на удалёнку 30% сотрудников, может достигать 300 тыс. рублей.

Об этом сообщил министр столичного правительства, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Согласно указу мэра, с 5 октября 2020 года работодатели обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников, за соблюдением распоряжения будет следить Главное контрольное управление, на которое возложены функции по составлению административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, — рассказал Данчиков.

По его словам, в случае применения вреда здоровью сотрудника либо повторного нарушения указа штраф для должностных лиц составит от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Организации и предприятия, нарушающие санитарно-эпидемиологические требования, будут подвержены внеплановым проверкам в соответствии с законодательством, передаёт РИА Новости.

Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создаёт угрозу распространения COVID-19, что в свою очередь представляет опасность для жизни и здоровья москвичей, — заявил Данчиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что работодатели обязаны отправить на удалённый режим работы с 5 октября 30% офисных сотрудников, тогда как работники промышленных и сервисных предприятий могут сохранить на местах всех, кому необходимо там быть, пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.