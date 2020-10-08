Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим

https://static.news.ru/photo/cb4d6f96-0931-11eb-a7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти пока не планируют вводить пропускной режим, рассчитывая, что действующих мер безопасности достаточно для борьбы с распространением коронавируса, сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

По его словам, сейчас гражданам необходимо соблюдать все рекомендации, носить маски, а предприятиям и организациям необходимо следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям по использованию сотрудниками масок, перчаток, дезинфекционных средств и соблюдению соцдистанции среди посетителей.

Мер сегодня вполне достаточно, чтобы избежать введения нового пропускного режима, но они должны строго выполняться. За неисполнение предприятиями установленных мер предполагается штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном правонарушении — приостановление деятельности, — напомнил он в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией коронавируса. Но это возможно в том случае, если россияне не будут соблюдать сегодняшние ограничения.

Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес.