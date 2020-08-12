Власти Москвы опубликовали этапы переезда по программе реновации

https://static.news.ru/photo/632975a4-dc8b-11ea-82a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичное правительство определило очерёдность переселения участников программы реновации.

При определении этапов переселения специалисты учитывали наличие свободных земельных участков, которые должны отвечать всем требованиям градостроительного проектирования, строительным нормам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям безопасности и экологии. Также оценивалась транспортная доступность участков и возможность обеспечения парковкой жильцов будущего дома.

Помимо этого, в строящемся доме должны быть предусмотрены квартиры для всех участников программы, а территория, на которой находится подлежащее сносу здание, быть благоприятной для благоустройства.

После изучения всех факторов был составлен ориентировочный график переселения. В первый этап (2020–2024) включены дома, которые соответствовали наибольшему числу условий.

То есть рядом было свободное пространство, где можно в короткие сроки приступить к строительству дома, не нарушая градостроительные нормы. А сами расселяемые дома в дальнейшем можно будет отключить от инженерных сетей и снести, освободив место для строительства жилья или социальных объектов, начав таким образом волновое переселение, — говорится в сообщении, опубликованном на портале mos.ru.

В рамках первого этапа новое жильё получат почти 170 тысяч жителей столицы из 930 старых домов. Второй этап будет проходить с 2025-го по 2028 год. В этот период планируется начать переселение более 1630 домов, то есть ещё около 330 тысяч москвичей. Остальные 380 тысяч человек из более чем 1800 домов получат новые квартиры во время третьего этапа — с 2029-го по 2032 год.

Благодаря публикации этапов участники программы реновации смогут спланировать свой переезд, подготовить соответствующие документы и решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или ещё одну квартиру.

Согласно оценкам специалистов, попавшие в первую волну переселения граждане несколько выигрывают во времени, однако остальные участники будут иметь более широкие возможности переезда и выбора квартиры.

Отмечается, что в будущем сроки могут быть актуализированы и скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок и реализации пожеланий москвичей.

Также перечень включает здания, для которых сроки переселения пока не определены — это 688 домов. Для них дорабатывается градостроительная документация. После согласования документов жителям этих домов отдельно сообщат о сроках переезда. Этапы будут определены не позднее конца первого квартала 2021 года.

Как писал NEWS.ru, специальное мобильное приложение для удобства участников программы реновации появится в Москве. В программе будет указан статус готовности квартиры, рассказано об особенностях проектирования домов и обустройства прилегающих территорий. Участник реновации сможет через приложение удалённо оформить документы, необходимые для переезда.

Московские власти запустили программу реновации летом 2017 года. Планируется расселить около миллиона человек, которые проживают в 350 тысячах квартир общей площадью 16 млн кв. метров. По этой программе уже введены в эксплуатацию более 50 домов.