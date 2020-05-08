Власти Москвы объяснили правила ношения масок

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о правилах ношения масок на территории столицы. По его словам, обязательным использование защитных средств станет только в магазинах, транспорте и на работе.

В остальных общественных местах, в том числе на улице, эта мера носит рекомендательный характер, передаёт РИА Новости.

Это санитарные нормы, там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку еще распространение коронавирусной инфекции продолжается, это разумный подход. Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 12 мая без масок и перчаток можно будет находиться только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.