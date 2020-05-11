Власти Москвы могут разрешить спортивные пробежки и открыть часть парков

https://static.news.ru/photo/07d7bf66-9385-11ea-bd21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэрия Москвы может немного ослабить введённый режим самоизоляции во второй половине мая. Жителям столицы хотят разрешить спортивные пробежки, также власти намерены открыть часть парков.

Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на свои источники. Планируется, что послабления будут действовать в определённые часы — точные интервалы в мэрии ещё продумывают. Однако общие ограничительные меры, по данным издания, продлятся как минимум до середины июня.

Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая. Жителям столицы запрещается выходить из дома без особой необходимости. Исключение составляют походы в магазин или аптеку, также можно выносить мусор и гулять с собакой. Кроме того, разрешены походы на работу тем, чья компания не закрылась или не перевела сотрудников на удалёнку из-за введённых противокоронавирусных ограничений.

С 12 мая в Москве вводится масочный режим. Жителям столицы запретили появляться без маски на лице в общественных местах, писал NEWS.ru.