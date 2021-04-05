Власти Курганской области объяснили зарплату тракториста в 170 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/c623f598-96a4-11eb-823b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Центр занятости населения Макушинского и Частоозёрного районов Курганской области создал настоящий ажиотаж среди населения, опубликовав вакансию тракториста в селе Чебаки. В графе «зарплата» значилась сумма 170 тысяч рублей в месяц.

Однако после шквала звонков выяснилось, что это техническая ошибка. Ноль закрался в размер зарплаты случайно, на самом деле зарплата тракториста составляет 17 тысяч рублей в месяц.

Это техническая ошибка нашего специалиста. Просто был добавлен лишний ноль — вместо 17 тысяч рублей оказалось 170 тысяч рублей, — приводит пояснение специалиста центра занятости РИА Новости.

Сотрудник центра также добавил, что вакансий с зарплатами в 170 тысяч рублей в месяц в регионе нет вообще.

Меж тем рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в столице подготовил сервис «Работа.ру». Лидирующую позицию заняла вакансия стоматолога-имплантолога с зарплатой в 400 тысяч рублей. Следом идёт предложение о работе менеджером по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет, которому предлагают заработок до 350 тысяч рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чем ниже доход, тем важнее учитывать каждую копейку, пристальнее следить за расходами, заявила NEWS.ru консультант-методист проекта по повышению финансовой грамотности при Минфине Нина Култышева. По словам эксперта, «расхламление» должно стать регулярной привычкой.