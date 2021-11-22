Власти польского Освенцима начали кампанию по привлечению новых жителей

Власти польского города Освенцим запустили кампанию по привлечению в населённый пункт новых жителей. На четырёх въездных дорогах появились девять рекламных щитов, рекламирующих предложение жилья, отдыха, спорта, культуры или образования. Город также показан как место, где можно найти хорошую работу, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Зачем жить в Освенциме? Потому что это динамично меняющийся город. У него много сильных сторон и возможностей для развития, — заявил мэр Освенцима Януш Хверут.

В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тысяч жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств, недалеко от карпатской системы горных хребтов — Бескиды. На окраине города находится известный музей, созданный на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Ранее стало известно, что российский режиссёр Кирилл Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле». Книга рассказывает о немецком враче, который проводил эксперименты над пленниками Освенцима: сценарий написан совместно режиссёром и автором книги. Когда фильм выйдет в прокат и какие актёры примут в нём участие, пока не сообщается.

Также ранее коллекционер купил на блошином рынке в Польше альбом с открытками и фотографиями, обложка которого была сделана из человеческой кожи. Мужчина передал покупку в музей Аушвиц-Биркенау. Специалисты пришли к выводу, что альбом был изготовлен в переплётной мастерской из кожи убитого узника лагеря Бухенвальд в Германии. В музее есть ещё одна книга в переплёте из человеческой кожи жертв холокоста.