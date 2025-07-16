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16 июля 2025 в 17:24

Вкуснятина! Песочное печенье на кефире — просто и гениально!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт песочного печенья на кефире станет вашим любимым — он простой, быстрый и гарантирует идеальный результат каждый раз. Нежное, рассыпчатое печенье с ароматной сахарно-коричной корочкой идеально подойдет к утреннему кофе или вечернему чаю.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Готовится из доступных ингредиентов
  • Тесто замешивается за 5 минут
  • Получается нежное и воздушное печенье
  • Можно экспериментировать с посыпками

Ингредиенты

Для теста

  • Кефир — 160 мл
  • Мука пшеничная — 280 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сахар — 50 г
  • Соль — щепотка

Для посыпки

  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица — 1 ст. л.
  • Молоко — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. В чаше миксера смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
  2. Влейте кефир и замесите мягкое тесто. Старайтесь не перемешивать слишком долго.
  3. Раскатайте тесто толщиной около 5–7 мм на пергаменте.
  4. Смажьте поверхность молоком, посыпьте смесью сахара и корицы.
  5. Нарежьте тесто на квадраты или используйте формочки.
  6. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Полезные советы

  • Тесто лучше раскатывать сразу на пергаменте, чтобы не перекладывать
  • Для более хрустящего печенья раскатайте тесто тоньше
  • Можно добавить в тесто цедру лимона или ваниль для аромата
  • Готовое печенье полностью остудите перед подачей

Это печенье отлично хранится несколько дней в герметичной упаковке, но вряд ли оно у вас задержится так долго!

Ранее сообщалось, что, если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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