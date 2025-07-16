Вкуснятина! Песочное печенье на кефире — просто и гениально!

Этот рецепт песочного печенья на кефире станет вашим любимым — он простой, быстрый и гарантирует идеальный результат каждый раз. Нежное, рассыпчатое печенье с ароматной сахарно-коричной корочкой идеально подойдет к утреннему кофе или вечернему чаю.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Готовится из доступных ингредиентов

Тесто замешивается за 5 минут

Получается нежное и воздушное печенье

Можно экспериментировать с посыпками

Ингредиенты

Для теста

Кефир — 160 мл

Мука пшеничная — 280 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 50 г

Соль — щепотка

Для посыпки

Сахар — 2 ст. л.

Корица — 1 ст. л.

Молоко — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

В чаше миксера смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Влейте кефир и замесите мягкое тесто. Старайтесь не перемешивать слишком долго. Раскатайте тесто толщиной около 5–7 мм на пергаменте. Смажьте поверхность молоком, посыпьте смесью сахара и корицы. Нарежьте тесто на квадраты или используйте формочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Полезные советы

Тесто лучше раскатывать сразу на пергаменте, чтобы не перекладывать

Для более хрустящего печенья раскатайте тесто тоньше

Можно добавить в тесто цедру лимона или ваниль для аромата

Готовое печенье полностью остудите перед подачей

Это печенье отлично хранится несколько дней в герметичной упаковке, но вряд ли оно у вас задержится так долго!

Ранее сообщалось, что, если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.