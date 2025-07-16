Вкуснятина! Песочное печенье на кефире — просто и гениально!

Этот рецепт песочного печенья на кефире станет вашим любимым — он простой, быстрый и гарантирует идеальный результат каждый раз. Нежное, рассыпчатое печенье с ароматной сахарно-коричной корочкой идеально подойдет к утреннему кофе или вечернему чаю.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Готовится из доступных ингредиентов
- Тесто замешивается за 5 минут
- Получается нежное и воздушное печенье
- Можно экспериментировать с посыпками
Ингредиенты
Для теста
- Кефир — 160 мл
- Мука пшеничная — 280 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Сахар — 50 г
- Соль — щепотка
Для посыпки
- Сахар — 2 ст. л.
- Корица — 1 ст. л.
- Молоко — 2 ст. л.
Пошаговый рецепт
- В чаше миксера смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
- Влейте кефир и замесите мягкое тесто. Старайтесь не перемешивать слишком долго.
- Раскатайте тесто толщиной около 5–7 мм на пергаменте.
- Смажьте поверхность молоком, посыпьте смесью сахара и корицы.
- Нарежьте тесто на квадраты или используйте формочки.
- Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.
Полезные советы
- Тесто лучше раскатывать сразу на пергаменте, чтобы не перекладывать
- Для более хрустящего печенья раскатайте тесто тоньше
- Можно добавить в тесто цедру лимона или ваниль для аромата
- Готовое печенье полностью остудите перед подачей
Это печенье отлично хранится несколько дней в герметичной упаковке, но вряд ли оно у вас задержится так долго!
Ранее сообщалось, что, если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.