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05 июля 2025 в 08:35

Быстрый завтрак за 10 минут! Шакшука по-турецки с баклажанами — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим турецкую шакшуку с баклажанами! Этот вариант шакшуки — настоящий взрыв вкусов: нежные баклажаны, томленные в ароматном томатном соусе, и идеально пропеченные яйца. Подаю с дымчатым лавашом — завтрак получается настолько сытным, что заряжает энергией до обеда!

Один крупный баклажан нарежьте кубиками 2×2 см, посолите и оставьте на 15 минут (уйдет горечь). Обжарьте на оливковом масле до румяности. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 болгарский перец соломкой — пассеруйте до мягкости.

Влейте 400 г томатов в собственном соку (разомните вилкой), добавьте 1 ч. л. паприки, щепотку кумина и острого перца. Тушите 10 минут на медленном огне под крышкой.

Сделайте 3–4 углубления ложкой, вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут (желток должен остаться жидким). Посыпьте рубленой петрушкой и крошкой брынзы.

Ранее сообщалось, как приготовить творожные хачапурики на завтрак! Они получаются невероятно воздушными, мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. А главное, готовятся за считаные минуты из самых простых ингредиентов, которые всегда под рукой.

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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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