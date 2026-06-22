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22 июня 2026 в 12:14

Омлет из морозилки? Да, это вкусно — делаю так, и вопрос завтраков решен на месяц вперед

Фото: D-NEWS.ru
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Заморозить омлет — звучит странно, но работает безотказно. Я делаю сразу на месяц, а утром только булочку поджариваю.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 9 шт., творог зерненый — 100 г, сыр чеддер — 30 г, перец сладкий красный — 1 шт., шпинат — 40 г, лук зеленый — 15 г, чеснок сушеный — 0,25 ч. л., масло растительное рафинированное — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, булочки для гамбургеров — 6 шт., бекон — 12 ломтиков.

Как готовлю

Сначала я разогреваю духовку до 175 °C, режу перец кубиками, а лук тонко шинкую. В комбайне взбиваю яйца с творогом, чеддером и чесноком до однородной массы — это база.

Добавляю перец, лук и шпинат, перемешиваю, выливаю в смазанную форму 20 х 30 см и запекаю 15–20 минут. Когда омлет остынет, режу его на квадратики, замораживаю на доске, а потом складываю в контейнер.

Перед подачей: разогреваю духовку до 175 °C, запекаю омлеты 10 минут. Тем временем жарю половинки булочек на гриле до хруста, а бекон — на сухой сковороде до золота. Собираю сэндвич: булочка, омлет, бекон, крышка — и готово. Самое сложное — не съесть все сразу, пока остывает.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Боялся, что после разморозки омлет превратится в резиновую подошву или кашу. Но нет! Текстура осталась нежной, а сыр с беконом дали тот самый хруст по краям. Утром достал порцию, кинул на булочку — и через 5 минут у меня был горячий, сочный сэндвич.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
омлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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