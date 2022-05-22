Вирусолог заявил, что нет необходимости создавать вакцину от оспы обезьян Вирусолог Альтштейн усомнился в необходимости создавать новую вакцину от оспы обезьян

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Главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил сомнение в необходимости создавать вакцину от оспы обезьян при наличии препарата от натуральной оспы. По мнению учёного, последняя в состоянии защитить человека от новой болезни, пишет ТАСС.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что большинство россиян имеет иммунитет к оспе, так как в России вакцинация от неё была обязательной до 1980 года. По словам Альтштейна, после 1980 года вакцинация от натуральной оспы в стране не проводилась, но привитые до этого периода люди в определённой мере защищены оспы обезьян.

Я думаю, что вакцинация (от натуральной оспы — NEWS.ru) вряд ли понадобится, потому что такого эпидемического роста этой болезни не будет, не должно быть, очень маловероятно. Если понадобится, есть чем вакцинировать — будем вакцинировать, — сказал эксперт.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал возобновить вакцинацию от натуральной оспы на фоне распространения оспы обезьян по всему миру. Врач считает, что оспа обезьян в природе сохраняется благодаря мелким грызунам.