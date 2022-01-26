18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Вирусолог рассказал, когда спадёт вызванная «омикроном» волна заболеваний

Вирусолог Чумаков: вызванная «омикроном» волна заболеваний пойдёт на спад с 10 февраля
03:36, 27 января 2022
Вирусолог рассказал, когда спадёт вызванная «омикроном» волна заболеваний Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вирусолог Пётр Чумаков заявил, что вызванная «омикроном» волна заболеваемости COVID-19 спадёт так же быстро, как поднялась. По его словам, этот процесс может начаться уже 10 февраля, сообщает радио Sputnik.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта уточнил, что такой прогноз основан на примере США и Европы.

В России волна пойдёт на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел, — подчеркнул вирусолог.

Он добавил, что на самом деле наблюдаемый подъём заболеваемости ещё масштабнее, чем показывает статистика. Дело в том, что многие россияне даже не подозревают, что заразились COVID-19, поскольку из-за особенности «омикрона» не имеют симптомов коронавируса.

В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну, и поэтому она быстрее «выгорит», не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей, — пояснил Чумаков.

Он считает, что следующий штамм окажется ещё менее патогенным и россияне могут даже не заметить новой волны, которая будет бессимптомной.

Ранее стало известно, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%. Однако в ряде регионов он снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что такая ситуация складывается из-за утраты иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом полгода назад.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео