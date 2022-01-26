Вирусолог рассказал, когда спадёт вызванная «омикроном» волна заболеваний

Вирусолог Пётр Чумаков заявил, что вызванная «омикроном» волна заболеваемости COVID-19 спадёт так же быстро, как поднялась. По его словам, этот процесс может начаться уже 10 февраля, сообщает радио Sputnik.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта уточнил , что такой прогноз основан на примере США и Европы.

В России волна пойдёт на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел, — подчеркнул вирусолог.

Он добавил, что на самом деле наблюдаемый подъём заболеваемости ещё масштабнее, чем показывает статистика. Дело в том, что многие россияне даже не подозревают, что заразились COVID-19, поскольку из-за особенности «омикрона» не имеют симптомов коронавируса.

В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну, и поэтому она быстрее «выгорит», не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей, — пояснил Чумаков.

Он считает, что следующий штамм окажется ещё менее патогенным и россияне могут даже не заметить новой волны, которая будет бессимптомной.

Ранее стало известно, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%. Однако в ряде регионов он снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что такая ситуация складывается из-за утраты иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом полгода назад.