Вирусолог оценил введение в новостройках системы против инфекций

https://static.news.ru/photo/5542ea8e-616e-11eb-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механическая вентиляция в новостройках существенно понизит вероятность заражения различными инфекциями, заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Соответствующее предложение было озвучено в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года.

Такая установка будет вытягивать все вирусы, запахи. В огромном доме, конечно, тяжело: все «общаются» через вентиляцию. А так всё будет улетать на улицу, где человек ничем не заразится, — отметил Жемчугов, слова которого приводит «Москва 24».

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала пандемии COVID-19 заразились 100 200 107 жителей планеты. К настоящему времени инфекция привела к смерти 2 158 761 человека.