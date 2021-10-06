Вирусолог объяснил рост случаев заражения коронавирусом в РФ

График заболеваемости COVID-19 в России опять пошёл вверх. Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации стал штамм коронавируса «дельта», заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik.

Он отметил , что скорость распространения инфекции связана с коротким инкубационным периодом данного штамма. Если у первых штаммов инкубационный период длился до четырнадцати дней, то у «дельты» — от двух до четырёх дней.

Бутенко добавил, что в настоящее время 85% россиян, попадающих в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция», заразились именно штаммом «дельта». По его мнению, остановить опасный патоген способны лишь усовершенствованные вакцины.

Ранее стало известно, что «Спутник V» снижает тяжесть течения коронавируса в 14 раз. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его словам, защита от смертельных и тяжёлых случаев у российской вакцины очень высока. Эти цифры нужно предъявить господам антивакцинаторам, отметил Аграновский.