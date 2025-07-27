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27 июля 2025 в 19:02

Винегрет как у бабушки — самый классический салат без лишних заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классический винегрет — проверенный временем овощной салат с простыми ингредиентами: свекла, картофель, морковь, капуста, зеленый горошек и репчатый лук. Идеальный рецепт для домашнего стола.

Ингредиенты

  • Свекла отварная — 1 шт.
  • Морковь отварная — 1–2 шт.
  • Картофель отварной — 2–3 шт.
  • Огурец бочковой — 3 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Квашеная капуста — 200 г
  • Консервированный зеленый горошек — 200 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте все овощи — очистите и отварите свеклу, морковь и картофель.

Шаг 2. Репчатый лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками, выложите в большую салатницу.

Шаг 3. Морковь и картофель также нарежьте кубиками и добавьте к луку с огурцами.

Шаг 4. Свеклу очистите и порежьте кубиками. Чтобы свекла не окрашивала остальные овощи, сначала смешайте её с растительным маслом, затем положите в салатник.

Шаг 5. Добавьте горошек и квашеную капусту. Капусту можно не резать, если она не слишком длинная.

Шаг 6. Посолите и заправьте растительным маслом по вкусу.

Шаг 7. Тщательно перемешайте салат и дайте настояться 10–15 минут, чтобы вкусы раскрылись.

Классический винегрет — простой и вкусный выбор для любого сезона. Готовьте с любовью и наслаждайтесь!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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