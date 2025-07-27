Винегрет как у бабушки — самый классический салат без лишних заморочек

Классический винегрет — проверенный временем овощной салат с простыми ингредиентами: свекла, картофель, морковь, капуста, зеленый горошек и репчатый лук. Идеальный рецепт для домашнего стола.
Ингредиенты
- Свекла отварная — 1 шт.
- Морковь отварная — 1–2 шт.
- Картофель отварной — 2–3 шт.
- Огурец бочковой — 3 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Квашеная капуста — 200 г
- Консервированный зеленый горошек — 200 г
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовьте все овощи — очистите и отварите свеклу, морковь и картофель.
Шаг 2. Репчатый лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками, выложите в большую салатницу.
Шаг 3. Морковь и картофель также нарежьте кубиками и добавьте к луку с огурцами.
Шаг 4. Свеклу очистите и порежьте кубиками. Чтобы свекла не окрашивала остальные овощи, сначала смешайте её с растительным маслом, затем положите в салатник.
Шаг 5. Добавьте горошек и квашеную капусту. Капусту можно не резать, если она не слишком длинная.
Шаг 6. Посолите и заправьте растительным маслом по вкусу.
Шаг 7. Тщательно перемешайте салат и дайте настояться 10–15 минут, чтобы вкусы раскрылись.
Классический винегрет — простой и вкусный выбор для любого сезона. Готовьте с любовью и наслаждайтесь!
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