Вильфанд спрогнозировал необычную климатическую ситуацию на юге России Вильфанд назвал необычной предстоящую погоду в российском Причерноморье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды для и Краснодарского края и Крыма с 11 по 17 сентября. Там, по его словам, сложится «довольно интересная климатическая ситуация»: температура воздуха будет ниже, чем температура воды.

Так, в Краснодарском крае ожидается около 23-26 градусов днем и выше 15 — ночью, сообщил метеоролог. А вода тем временем прогреется до 26-28 градусов.

Вода — это инерционная субстанция, ее температура очень медленно меняется, в отличие от воздуха. Он нагревается и охлаждается гораздо быстрее, — сообщил Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в целом на юге установится довольно комфортная погода без осадков и каких-либо других неблагоприятных условий, но это еще не бархатный сезон. Он начнется со второй половины сентября, сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что бархатный сезон начнется на российском юге 13-14 сентября. По его словам, теплая комфортная погода продержится на Черноморском побережье РФ довольно долго — до конца сентября — начала октября.