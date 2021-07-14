Вход через сувенирную лавку: чем хендмейд-агрегатор поможет особенным людям

Столичный Департамент труда и социальной защиты населения запустил агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». Речь идёт о сервисе, позволяющем пользователям приобретать хендмейд-продукцию, которую производят люди с инвалидностью, особенностями развития, пенсионеры или те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Сейчас в проекте участвуют 12 организаций, к нему могут бесплатно присоединяться любые социальные НКО. NEWS.ru обратил внимание, что этот проект не просто площадка для общественных организаций, он актуализирует тему трудоустройства и включения в социум инклюзивных сообществ.

Биржа инклюзии

Как говорится на официальном сайте столичного мэра, в агрегаторе «Москва — добрый город» смогут представлять хендмейд-изделия , созданные пациентами стационарных социальных учреждений и реабилитационных центров, а также подопечными центров содействия семейному воспитанию. Корпоративными заказчиками продукции НКО могут стать различные городские или федеральные учреждения, а также частные компании, которые «уделяют внимание программам корпоративной социальной ответственности и ищут подарки со смыслом».

К проекту присоединились НКО, которые оказывают поддержку людям с ментальными нарушениями, многодетным и семьям с детьми-инвалидами, а также пенсионерам. В числе прочего, НКО этим представителям этих категорий творчески реализоваться. Одним из первых партнёров агрегатора стал портал «Активный гражданин», в магазине поощрений которого с июля появятся товары от социально ориентированных НКО. Пользователи смогут обменять накопленные баллы в том числе на сувениры, сделанные подопечными этих организаций.

По словам заммэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, цель агрегатора — предоставить социально ориентированным НКО онлайн-площадку и новый канал продаж продукции, созданной руками людей с инвалидностью и тех, кому нужна особая поддержка и забота. Таки образом и покупатели получают возможность «выбрать подарки со смыслом».

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Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что подобный агрегатор будет востребован в таком крупном мегаполисе, как Москва, а в перспективе из чисто столичной истории может распространиться на остальную территорию страны.

Для общества будет полезно увидеть, какие возможности, какой творческий потенциал скрыт в человеке, независимо от того, имеет он ограничения по здоровью или не имеет. Важно, чтобы НКО, которые помогают трудоустройству людей с инвалидностью и организуют производство, могли максимально просто участвовать в этом сервисе. Этот проект важен тем, что несёт гуманную функцию — находить потребителя той продукции, которую делают люди с инвалидностью. Цифровые платформы с учётом ограничительных мер позволяют найти тех, кто хочет эту продукцию приобрести, а также это мотивирует людей с инвалидностью и [работающие с ними] общественные организации. Это интересная идея, которая в дельнейшем может быть масштабирована. Думаю, к этой интернет-площадке в перспективе будет интересно подключаться и другим регионам. Михаил Терентьев депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов

Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова полагает, что для развития площадки потребуются усилия в области социальной рекламы, чтобы этот ресурс стал известен широким слоям населения. По её мнению, процесс продажи продукции, которая производится инклюзивными мастерскими, достаточно сложен из-за относительной дороговизны товаров, которые производятся инклюзивными мастерскими, потому что, как правило, это ручной труд и затраты на производство высоки.

По экономическим параметрам такая продукция не очень конкурентоспособна с товарами массовых производств, особенно китайских, потому что их себестоимость гораздо ниже. Если агрегатор сможет решить проблему сбыта, это будет очень полезно. Этот процесс не только удовлетворения потребительского спроса, но и в какой-то части благотворительный. Наталья Треушникова президент Союза охраны психического здоровья президент Союза охраны психического здоровья

Зампред Партии Роста и президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова считает, что агрегатор «Москва — добрый город» — «хорошее дело в нужное время». По её мнению, сейчас важно объединить на одной онлайн площадке НКО с их подопечными и потенциальных покупателей продукции.

Особенные люди необычайно талантливы. Видела их картины, декоративную роспись, глиняную посуду и многое другое во всех регионах России. Убеждена, что всё это найдет покупателей. Для особенных людей очень важно понять, что они полноценные члены общества не только в социальном, но и в экономическом, хозяйственном смысле. Это огромный шаг на пути к созданию рынка труда среди людей с инвалидностью. Когда мы начинали фонд „Равенство возможностей“, тоже создали своеобразный онлайн агрегатор лучших социальных практик на своем сайте. Любой желающий мог зайти и бесплатно скачать руководство к действию. Но это была площадка социальных инноваций, а „Москва — добрый город“ — это уже то, что можно потрогать руками и купить. Елена Ульянова президент фонда «Равенство возможностей» президент фонда «Равенство возможностей»

Журналист и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова отметила, что существуют организации, которые используют продукцию, произведённую людьми с особыми возможностями, в качестве корпоративных сувениров. По её убеждению, это гораздо более этично, чем дарить раз в год «по ещё одному кожаному ежедневнику с золотым тиснением».

Если создание такого агрегатора будет способствовать проведению таких тендеров — не только государственных, это, безусловно, хорошо. Но я не очень понимаю, сможет ли этот сервис позволять размещать не только предложения, но и заказы, и будет ли это работать как двусторонняя биржа. Если будет, то это очень-очень круто. Екатерина Винокурова журналистка, член СПЧ журналистка, член СПЧ

Екатерина Винокурова ekvinokurova/instagram.com

При этом она обратила внимание на две основные концепции поддержки людей с инвалидностью. Первая — это когда общество выделяет их и даёт определённую социальную поддержку. А вторая — это максимальная интеграция в социум, при которой такие люди вместо производства хендмейда могут получать образование и «на общих основаниях» устроится на работу по выбранной специальности. Но с этим в России большие проблемы, потому что мало специализированных педагогов, во многих вузах не обеспечена комфортная среда для таких студентов, нет системы профессиональной подготовки и переподготовки, а также систем для работы особенных людей в крупном бизнесе и госучреждениях.

Я безусловно поддерживаю данный проект, но при этом давайте не забывать о том, что это необходимо сочетать со вторым подходом. Мы должны не создавать удобные резервации, а думать о том, как на следующем этапе создавать системы, которые будут встраивать этих людей в общество. Эти два подхода сочетаемы между собой — замечательный проект про хендмейд может соседствовать с проектом по созданию инклюзивной среды, — добавила Винокурова.

Наталья Треушникова в свою очередь добавила, что в разных странах ситуация с отношением к инвалидам выглядит по-разному, и почти нигде проблема с их интеграцией не решена. По её мнению, агрегаторы, подобные площадке «Москва — добрый город», имеют смысл в странах с большой территорией и значительным количеством жителей. А, к примеру, в небольших европейских странах, вопросы реализации продукции инклюзивных производств решаются более локальными, меньшими инструментами. Это в основном благотворительные ярмарки, которые в России «не удовлетворяют всех потребностей».

За рубежом многие пытаются интегрировать в большие маркетплейсы и большие агрегаторы свою продукцию, но зачастую эта продукция теряется среди массового производства, так что эти инструменты бывают не всегда эффективными, — отметила Треушникова.

Советское или антисоветское

Создание агрегатора «Москва — добрый город» в той или иной степени поднимает проблему занятости людей с особыми возможностями. На этот счёт эксперты NEWS.ru придерживаются разных точек зрения. Как считает Михаил Терентьев, сейчас многие вопросы решаются в ручном режиме, в том числе и производственные цепочки между крупными производствами и, например, предприятиями общества слепых.

Многие предприятия руководимого депутатом Всероссийского общества инвалидов находятся в свободном рынке и часто им сложно конкурировать с производителями, которые поставляют некачественный дешёвый товар. В результате, при конкурсных закупках производители такой продукции нередко побеждают.

Мне кажется, государство здесь должно более активно поддерживать те предприятия, где работают люди с инвалидностью, делать востребованной ту продукцию, которую они производят. Также нужно критерии при закупках настраивать так, чтобы оценивалось качество продукции с разных сторон, — полагает Терентьев.

Он напоминает, что в советские времена предприятия, где трудились люди с особенностями развития, заключали прямые контракты с крупными фабриками, поэтому продукция специализированных производств была встроена в промышленные цепочки, а сейчас это «не всегда работает». По мнению парламентария, выстраивание производственных отношений входит в обязанности Минпромторга. Терентьев уверен, что государство должно общаться с госкорпорациями, чтобы те встраивали людей с инвалидностью в рабочие процессы .

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Наталья Треушникова обращает внимание на то, что что в широком смысле инвалидность по различным нозологиям имеет свою специфику. К примеру, у общества слепых или общества глухих с советских времён достаточно развито специализированное производство, которое действует и сейчас. Их предприятия относительно успешны, их продукция всегда была востребованной. Но у людей с ментальной инвалидностью другая ситуация.

Система, которая была построена в СССР, когда были трудовые мастерские и специализированные производственные цеха, когда была возможность интегрировать таких людей в общее производство, сейчас не работает. К сожалению, она разрушена и строится с нуля. Это совсем небольшие мастерские, маленькие предприятия. И в основном всё это делается силами НКО. Всё это требует развития и государственной поддержки, — констатирует Наталья Треушникова.

Екатерина Винокурова, напротив, считает, что советский опыт не достоин позитивной оценки, потому что «СССР и инклюзия — это понятия несовместимые». По её словам, тогда была создана «чудовищная система» психоневрологических интернатов (ПНИ), которые действуют и поныне. Это, как отмечает журналистка, «система даже не резерваций, а фактически тюремная структура, сеть режимных учреждений, в которых содержатся люди с разными формами соседствующих друг с другом ментальных и физических нарушений».

В такой системе, как подчёркивает Винокурова, люди трудятся не для социальной адаптации и без получения какой-либо прибыли с реализации произведённой продукции. А после крушения СССР, в 1990-е годы, когда люди возвращались из Афганистана или Чечни без рук и ног, никаких систем реабилитации и трудоустройства «вообще не было».

Мы должны за несколько лет пробежать путь, который надо было проходить десятилетиями. На мой личный взгляд, российское общество этот путь не так уж неуспешно бежит, потому что даже горячие дискуссии об инклюзивном образовании или о ПНИ всего несколько лет назад велись только на каких-то специализированных форумах. Сейчас же это темы, которые захватывают людей, — полагает Винокурова.

Она считает, что надо идти по пути реформы ПНИ «в сторону сопровождаемой опеки, создания систем реабилитации и инклюзии». А с другой стороны, проекты вроде агрегатора «Москва — добрый город», могут создать систему, при которой общества людей с ограниченными возможностями начнут создавать продукцию не просто так, а «под конкретный заказ, под потребности и таким образом тоже встраиваться в социум».