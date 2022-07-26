Ветеринары рассказали, как защитить собаку от смертельного заболевания Ветеринары Климкины: от пироплазмоза собаку защитят специальные таблетки и спреи

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Летом собаки рискуют заразиться опасным паразитарным заболеванием — пироплазмозом, возбудителями которого являются иксодовые клещи. Паразиты могут прицепиться к питомцу не только в лесу, но и в городском парке или сквере, рассказали ветеринары Софья и Полина Климкины «МК в Красноярске». Болезнь может нанести серьезный ущерб здоровью животного. Для профилактики заражения эксперты советуют использовать специальные таблетки, капли, ошейники или спреи.

Чтобы таблетка эффективно начала защищать, нужно от 24 до 48 часов. То есть нельзя просто дать препарат и пойти с животным по лесу с клещами, — рассказала Софья Климкина.

Действенным средством профилактики пироплазмоза ветеринары также называют капли, которые необходимо наносить на сухую неповрежденную кожу на холке. Они бывают системные (всасываются в кровь) и несистемные (накапливаются в сальных железах). Однако не стоит ждать мгновенного эффекта — придется подождать 24–72 часа, чтобы препарат накопился в организме.

Наиболее простым способом защиты от болезнетворных клещей является специальный ошейник, который должен плотно прилегать к шее питомца. Его следует надеть на животное за три дня до прогулки, а после этого не снимать, советуют Климкины. Кроме того, для мгновенной защиты можно использовать и специальные спреи. Однако такие препараты легко смываются даже небольшим количеством воды.

Зоопсихолог Мирослав Волков ранее назвал способы помощи домашним животным в жаркую погоду. При тепловом ударе животное становится вялым, отказывается от еды и питья, находится в угнетенном состоянии. Специалист считает, что собаку лучше выгуливать вечером и использовать лежанки, которые охлаждают тело питомца.