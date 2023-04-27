Ветеринар назвал самые умные породы собак Ветеринар Галкин: самые умные породы собак — лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лучшие собаки для человека — это представители пород-компаньонов: они быстрее запоминают и выполняют команды, обладают крепким здоровьем и развитым интеллектом, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что самыми умными четвероногими являются лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка.

Породы-компаньоны лучше ориентированы на человека, быстрее запоминают и выполняют команды, обладают крепким здоровьем и развитым интеллектом. При правильном воспитании за этими породами не нужен будет постоянный контроль. Первое место занимают лабрадор-ретривер и голден-ретривер — дружелюбные и доверчивые собаки среднего размера. Последняя порода считается лучшим помощником для людей с ограниченными возможностями. Немецкие овчарки умны, наделены природным инстинктом защитника и легко дрессируются, — подчеркнул Галкин.

Он добавил, что немецкие овчарки могут проявлять агрессию, если чувствуют опасность для себя или хозяев. Кроме того, в число самых умных собак входят пудели, так как они «очень одарены интеллектуальными способностями и очень активны».

Также вы можете выбрать пуделя себе по размеру: большой, малый, карликовый и той. Бордер-колли — пастушья порода. Они очень умны и активны, но требуют очень много физической нагрузки и активации умственных способностей. Подойдут людям, ведущим активный образ жизни. Сенбернары — большая порода собак, у которой на генетическом уровне заложена забота о человеке. Отличаются очень хорошей памятью, прекрасно ладят с животными и людьми, — добавил Галкин.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что при выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями. По его словам, мода часто играет злую шутку с начинающими собаководами и за кукольной мордашкой вдруг обнаруживается активный пес, у которого могут проявиться проблемы с контролем поведения.