«Ветераны России» призвали СК проверить блогера на ложный донос на Noize MC

Общественная организация «Ветераны России» обратилась в СК РФ с призывом проверить действия блогера Дмитрия Якушева на предмет заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) в отношении рэперов Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) и Ивана Алексеева (Noize MC). Документ на имя председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина есть в распоряжении NEWS.ru. Накануне Якушев опубликовал письмо «группы патриотов» с просьбой изучить творчество музыкантов на предмет реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, однако позже заявил, что послание оказалось шуткой.

Объявлять шуткой и сатирой опубликованное открытое обращение с прямым указанием о преступной деятельности творчества Oxxxymiron и Noize MC о реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, безусловно, может повлечь за собой ответственность в рамках ст.306 Уголовного Кодекса РФ. <...> Касаемо предположительно преступного творчества Noize MC и Oxxxymiron, Общероссийское общественное движение «Ветераны России» поддерживает проведение назначенной доследственной проверки, — заявил в письме на имя Бастрыкина руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

Накануне на сайте СК РФ появилось сообщение о том, что ряд граждан от лица «группы патриотов» обратились в письме к Бастрыкину с просьбой проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron. Авторы документа утверждали, что исполнители «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Ранее хвалившая песни Оксимирона депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала проверку творчества музыканта и его коллеги Noize MC после шуточного обращения «группы патриотов» от имени Якушева. По её мнению, литературная и искусствоведческая экспертизы, в отличие от чиновников, смогут определить наличие экстремистских настроений в текстах обоих исполнителей