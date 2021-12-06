В Госдуме поддержали проверку творчества Оксимирона

Хвалившая песни рэпера Оксимирона (Мирон Фёдоров) депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала проверку творчества музыканта и его коллеги Noize MC (Иван Алексеев) после шуточного обращения «группы патриотов» от имени блогера Дмитрия Якушева. По её мнению, литературная и искусствоведческая экспертизы, в отличие от чиновников, смогут определить наличие экстремистских настроений в текстах обоих исполнителей, пишет «Газета.Ru».

Пусть проверяют. Для этого есть экспертиза литературная, экспертиза искусствоведческая. У них, слава богу, полно этих экспертов. Закажут экспертизу и все поймём, потому что это невозможно оценить ни чиновнику, ни нам с вами. А специалисты могут сказать, — подчеркнула Драпеко.

Накануне на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о том, что ряд граждан от лица «группы патриотов» обратились в письме к Бастрыкину с просьбой проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron. Авторы документа утверждали, что исполнители «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Ранее руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов заявил, что организация попросит СК «по-настоящему» проверить творчество Оксимирона и Noize MC. Он уточнил, что и действия блогера Дмитрия Якушева также нуждаются в проверке, поскольку они являются провокацией в адрес председателя Следкома.