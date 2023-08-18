Весившая 157 кг россиянка заметила беременность только на шестом месяце SHOT: россиянка не заметила беременность из-за лишнего веса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весившая 157 кг жительница Подмосковья заметила беременность только на шестом месяце, пишет Telegram-канал SHOT. Женщина стала что-то подозревать после того, как у нее начались резкие перепады настроения, стало тяжело ходить и стремительно набирался вес.

Чтобы понять, что с ней происходит, 32-летняя жительница Наро-Фоминска обратилась в поликлинику, говорится в сообщении. УЗИ показало, что она находится на 29-й неделе беременности, женщину в срочном порядке отправили в перинатальный центр. На 36-й неделе врачи провели процедуры для созревания легких малыша, а на 37-й сделали кесарево сечение.

Отмечается, что ситуация осложнялась большим весом пациентки и диагностированным ранее диабетом второго типа. Тем не менее операция прошла успешно, на свет появилась девочка весом 3400 гр и ростом 54 см. Они уже выписаны домой.

Ранее заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина рассказала, что врачи спасли новорожденного ребенка с патологиями сердца и мозга, а также высокой кишечной непроходимостью. Мальчику провели операцию и удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.

Также травматолог-ортопед Александр Нестеренко сообщил, что в детской больнице в Подмосковье врачи прооперировали 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП с КамАЗом. По его словам, у молодого человека обнаружили переломы костей бедра, грудной клетки и нижней части спины.