Ортопед раскрыл детали спасения подростка, пережившего ДТП с КамАЗом Врач Нестеренко: врачи успешно прооперировали подростка с множественными переломами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детской больнице в Подмосковье врачи прооперировали 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП с КамАЗом, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Александр Нестеренко. По его словам, у молодого человека обнаружили переломы костей бедра, грудной клетки и нижней части спины. После операции подросток чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку.

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу бригадой скорой помощи доставили 17-летнего подростка в тяжелом состоянии после ДТП. <...> Обследование показало переломы, захватывающие грудную клетку и нижнюю часть спины, закрытый оскольчатый перелом средней трети бедренной кости, — сказал Нестеренко.

Врач отметил, что в результате ДТП с КамАЗом юноша перелетел с заднего сидения, застряв в лобовом стекле легкового автомобиля. Выбраться оттуда ему помогли экстренные службы. Нестеренко добавил, что во время операции хирурги сопоставили отломки бедра и зафиксировали их металлической пластиной. Пострадавшего ждет длительное восстановление и повторная операция по удалению конструкций. Остальные переломы, считает врач, срастутся без хирургической помощи.

Ранее три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Пермью. Уточняется, что на месте ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция отмечает, что ДТП произошло на трассе Троица — Новые Ляды, водитель легкового автомобиля ВАЗ 211340 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.